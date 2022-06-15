Засунувшего язык между булок Киркорова публично приперли к стенке

Филипп Киркоров не смог ответить на вопросы журналистов.

После начала спецоперации на Украине многие представители элиты отечественного шоу-бизнеса сбежали за границу: кто-то обещал вернуться, а кто-то окончательно открестился от кормившей его страны. Одними из первых покинули Россию Алла Пугачева и Максим Галкин, причем из-за бугра комик стал нелицеприятно высказываться в адрес своей родины. А вот близкий друг его семейства Филипп Киркоров остался дома.

На родине поп-король ведет активный образ жизни, а еще всеми силами поддерживает свою страну. Так, накануне в рамках Петербургского экономического форума он заявил, что намерен сделать вклад в развитие экономики России и вложить деньги в строительство торгового центра. Вообще, артист стал настоящей звездой мероприятия: к нему было приковано особое внимание, а на пресс-конференцию с ним мигом сбежались журналисты.

Правда, поп-король отечественной эстрады предпочел отвечать не на все вопросы любопытных представителей прессы. Так, один из них, можно сказать, припер артиста к стенке, спросив о его отношении к спецоперации на Украине. "Я приехал на экономический форум. Приеду на политический – буду на политические вопросы отвечать", – буквально засунул язык между булок Филипп Киркоров, увильнув от вопроса.