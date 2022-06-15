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Шоу-бизнес
"В интересное время живем": Жирующий Киркоров разводит на огромные деньги нищий народ

"В интересное время живем": Жирующий Киркоров разводит на огромные деньги нищий народ

Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление.
прочитано 60 раз

Поп-король российской эстрады решил немного разбавить свою жизнь: теперь он не только самый востребованный в России исполнитель, но и настоящий бизнесмен, строитель и девелопер! Сегодня Филипп Киркоров приехал на Петербургский международный экономический форум, чтобы сделать важное заявление.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Певец решил поддержать возведение крупного торгово-развлекательного центра в полях Новосаратовки, причем не один, а вместе с давним знакомым – бизнесменом из Петербурга Михаилом Баракиным. Как передает Пятый канал, новоиспеченные партнеры планируют вложить в стройку комплекса весьма не маленькую сумму – больше полутора миллиардов рублей. Если все пойдет по плану, то посетить созданный руками самого поп-короля ТЦ можно будет уже в 2023 году.

Как признался Филипп Киркоров, цели у него благие: создать рабочие места и помочь экономике своей страны.

"Мы в очень интересное время живем. С интересными, большими возможностями, которые нужно правильно использовать", — отметил артист.

А возможности у жирующего поп-короля, судя по дорогой одежде, ужинам в ресторанах и заграничном отдыхе, есть. Так, почему бы ими не воспользоваться? Тем более, уже через год музыкант сможет зарабатывать деньги не только с концертов и корпоративов, но и разводя на покупки нищих россиян в построенном торговом центре..

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2022, 19:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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