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Шоу-бизнес
Пострадавшая от травли Бузова раскрыла свой главный секрет

Пострадавшая от травли Бузова раскрыла свой главный секрет

Ольга Бузова регулярно попадает под шквал критики от недоброжелателей. При этом певица научилась не обращать внимание на негатив.
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Ольга Бузова входит в число тех знаменитостей, которых подвергают жесткой критике чаще, чем остальных. Исполнительница хита "Мало половин" пережила не одну волну жестокой травли.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сейчас певица знает, как вести себя, чтобы критика из чужих уст никак на нее не влияла. Бывшая участница телепроекта "Дом-2" выработала определенную стратегию поведения с теми, кто ее не любит.

Ольга призналась, что обрести "панцырь" ей удалось лишь спустя продолжительное время. "Вот яркий пример: вы идете по улице, и кто-то кричит вам в спину: "Дура!". Если обернетесь, значит, считаете себя таковой. А если не обратите внимания — от вас это отскочит, вы не испортите себе настроение на весь день. Тем более не следует отвечать, иначе вы начнете множить злобу. Откликаться нужно только на позитив и любовь", – сообщила она в интервью "АиФ".

Кроме того, Бузова призвала людей не отказываться от той профессии своей мечты. Она призналась, что родители скептически относились к ее стремлению зарабатывать на сцене, но в итоге Ольга смогла обеспечить себе безбедную жизнь.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 июня 2022, 14:51 Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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