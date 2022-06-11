Заинтересовалась полиция: Бузова нажила себе серьезные проблемы

Ольга Бузова с завидной регулярностью попадает в тот или ной скандал. Будь то откровенные фото, обвинения в изменах или предательстве.
Очередной поступок знаменитости может обернуться для нее серьезными последствиями. На этот раз Ольгой Бузовой заинтересовались в правоохранительных органах.
По данным СМИ, полиция Татарстана намерена допросить Бузову из-за так называемой чайлдфри-цитаты, авторство которой принадлежит профессору по этике Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Маре ван дер Лугт. Высказывание, которое разместила Ольга, крайне возмутило местных жителей. Они и попросили правоохранительные органы обратить на это внимание.
Жалобы людей дошли до уполномоченного по правам ребенка по Республике Татарстан Ирине Волынец. Пока что неизвестно, чем закончится данная история, однако уже сейчас можно сказать, что МВД Татарстана начало проверку.
Стоит отметить, что Бузову трудно назвать ярой сторонницей чайлд-фри движения. Певица неоднократно заявляла, что мечтает о детях.
Исполнительница хита "Мало половин" подчеркивала, что хочет мальчика и девочку. "Ну, а там как Бог даст. А, может, у меня только пацаны будут или наоборот, девочки. Но однозначно я очень хочу детей. И они у меня будут", — цитирует Бузову пресса.