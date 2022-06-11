Нажившегося на русском народе беглеца Галкина ткнули лицом в грязь: Много злости

Пытавшийся оправдаться Максим Галкин вновь был публично высмеян.

Весной этого года весь мир шоу-бизнеса потрясла весть об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Артисты сбежали из России, прихватив детей, и уехали в Израиль. Позже супруг Примадонны нелестно отзывался о Родине и соотечественниках, из-за чего нажил себе множество врагов. Галкина критиковали как в народе, так и в прессе. Однако юмористу это не пришлось по душе. Он вдруг заявил, что никогда не критиковал простых людей. По его словам, высмеивал он только коррумпированных политиков.

Недавно артист записал видео, в котором признался, что никогда не поносил простых людей. Наоборот, он их всегда любил. Пародировал же он нечестных чиновников. Заявление Максима сразу разлетелось на цитаты и подверглось критике многих патриотов. Особенно возмущался Михаил Шахназаров во время эфира шоу "Полный абзац". "Вас очень много злости", – обратился он к юмористу. Также публицист задался вопросом, платил ли Галкин налоги с тех денег, которые ему платили те же чиновники за выступления на корпоративах.

Публициста также возмутила фраза о паре миллионов, которые "кинул" муж Примадонны. "Вы на русском народе заработали гораздо больше", – отрезал Шахназаров. Он спросил у Галкина, почему тот не говорит о том, сколько налогов он не доплатил, из-за чего кто-то стал жить хуже.