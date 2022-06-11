Пригожин отбил у разъяренной толпы затравленного Киркорова

Филипп Киркоров попал в число тех артистов, которые вызвали негативную реакцию у российского общества. Причиной всему стал "танец на кресте", которым поп-король возмутил публику.
Разъяренная толпа принялась "линчевать" артиста за его перфоманс. Дошло до того, что за исполнителя хита "Цвет настроения синий" пришлось вступиться продюсеру Иосифу Пригожину, который буквально отбил знаменитость у недоброжелателей.
Супруг певицы Валерии призвал прекратить травлю певца. Пригожин отметил, что Филипп Киркоров не покидал Россию, а также извинился перед всеми, кого мог оскорбить. Все эти факторы, как считает продюсер, делают Киркорова достойным человеком.
Кроме того, по словам Пригожина, в нынешнее непростое время внутри российского общества не стоит ругаться между собой и выяснять отношения.
Напомним, Филипп Киркоров должен был отправиться на гастроли по России с юбилейной программой в июне текущего года. Однако у певца начались проблемы с выступлениями из-за скандала с православным крестом, также поддержки уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина.