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Шоу-бизнес
Пригожин отбил у разъяренной толпы затравленного Киркорова

Пригожин отбил у разъяренной толпы затравленного Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новости об отмене концертов Филиппа Киркорова. Продюсер призвал прекратить травлю певца.
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Филипп Киркоров попал в число тех артистов, которые вызвали негативную реакцию у российского общества. Причиной всему стал "танец на кресте", которым поп-король возмутил публику.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Разъяренная толпа принялась "линчевать" артиста за его перфоманс. Дошло до того, что за исполнителя хита "Цвет настроения синий" пришлось вступиться продюсеру Иосифу Пригожину, который буквально отбил знаменитость у недоброжелателей.

Супруг певицы Валерии призвал прекратить травлю певца. Пригожин отметил, что Филипп Киркоров не покидал Россию, а также извинился перед всеми, кого мог оскорбить. Все эти факторы, как считает продюсер, делают Киркорова достойным человеком.

Кроме того, по словам Пригожина, в нынешнее непростое время внутри российского общества не стоит ругаться между собой и выяснять отношения.

Напомним, Филипп Киркоров должен был отправиться на гастроли по России с юбилейной программой в июне текущего года. Однако у певца начались проблемы с выступлениями из-за скандала с православным крестом, также поддержки уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2022, 11:28 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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