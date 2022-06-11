Любительница оккультизма Пугачева до последнего дня навещала провидицу: Просила погадать

Карина Филиппова оказала большое влияние на судьбу Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева близко общалась с Кариной Филипповой – поэтессой и актрисой, с которой она познакомилась в Гнесинском училище. Примадонна была на связи с близкой подругой до самой ее кончины. Незадолго до смерти женщины Алла Борисовна посещала ее деревенский дом. Фотографии о приезде размещал на своем сайте центр искусств Некрасова.

Филиппова значительно повлияла на жизнь Пугачевой. Так, она сразу увидела в молодой женщине талантливую артистку. Кроме того, она невольно свела Примадонну с будущим супругом – отцом Кристины Орбакайте. Однажды Карине позвонили из Циркового училища в поисках аккомпаниаторши для представления. Тогда она посоветовала взять туда Аллу Борисовну. А уже через несколько лет артистка выступала, исполняя песню на стихи приятельницы.

Карина Филиппова стала в буквальном смысле наставницей Примадонны, ее старшей подругой и даже провидицей. В непростые моменты жизни Пугачева даже обращалась к ней, просила погадать на судьбу. По всей видимости, Алла Борисовна любит оккультные науки. Известно, что поэтесса использовала карты, чтобы заглянуть в судьбы людей. Так, она предсказывала будущее многих известных личностей.

Напомним, что Карина Филиппова была счастлива в браке с экс-супругом Людмилы Гурченко. Стоит отметить, что отношения их начали развиваться уже после того, как Борис Диодоров расстался со звездой Советского Союза.