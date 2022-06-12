"Может пахнуть уголовкой": почему нужно прекратить травлю "предательницы" Пугачевой

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отреагировал на информацию о том, что Первый канал подготовил документальный фильм о певице Алле Пугачевой, где она будет показана "предательницей" родины.



Об этом сообщил журналист Роман Супер в своем Telegram-канале. По мнению Рудченко, если этот фильм готов, то его не стоит показывать, так как можно оклеветать человека.

"Заслуги Аллы Пугачевой не стоит так умалять. В любом деле нужно разобраться. У любой медали есть две стороны. Прежде чем наезжать на заслуженную артистку, нашу Примадонну, нужно сначала выслушать ее сторону, как она выскажет свою позицию. Просто так наезжать не стоит, тем более Первый канал — это федеральное телевидение. Можно оговорить человека, оболгать. Сложно отмыться потом", — считает Рудченко.

По его мнению, нужно выслушать все стороны, прежде чем запускать документалку в эфир, а иначе это может попахивать уголовным делом о клевете.

"Здесь можно просто очернить человека, который долгие годы создавал себе репутацию. Я, конечно, понимаю, что Алла Борисовна делает определенные действия в отношении своего мужа, защищает его, как волчица, не дает его в обиду. В то же время она не придерживается открытой позиции против спецоперации. Она не выступает, не призывает к противозаконным действиям. Она придерживается нейтральной позиции. Любой человек имеет право на ту или иную точку зрения, но против власти она не шла, против русского народа не шла. То есть у нее не было жестких высказываний, как у других исполнителей, которые поносили нашу страну, наших людей, сравнивали их с землей, при этом зарабатывали на концертах. Да, Алла Борисовна молчит и имеет на это право. Очернить, оклеветать всегда можно. Здесь действительно может пахнуть уголовкой", — подытожил Рудченко.