"Не любят": больная Пугачева оставила предателя Галкина ради детей

Алла Пугачева и Максим Галкин еще в феврале покинули Россию.



И хотя сама Примадонна говорит, что поездка связана с отдыхом и лечением, многие считают, что всему виной стало поведение Максима Галкина, который буквально предал свою страну. Сначала муж Аллы Пугачевой негативно высказался в адрес спецоперации на Украине, а потом уже из-за бугра стал лить гадости на кормившую его Россию.

Общественность гадает: вернется ли пара на родину? К слову, комик нашел в Израиле работу, объявив о концертах в разных городах. Да, и Примадонна времени зря не теряет: близкие к семейству люди, говорят, что она борется со своими недугами, проходя лечение. Кстати, эти же люди заявили о намерении Максима Галкина заглянуть в Россию, чтобы выступить перед публикой в Юрмале, а потом поехать в Варшаву, Дублин и Лондон.

По словам знакомых семьи, сейчас супруги думают, нужно ли Алле Пугачевой и детям сопровождать комика. Скорее всего, в Юрмалу чета поедет вместе раньше она бывала в городе очень часто. Ну, а дальше Примадонна вряд ли поедет: во-первых из-за нелюбви к перелетам, а во-вторых, из-за детей.

"Родители Лизы и Гарри так не любят: они не спешат пресыщать детей впечатлениями, развлечениями, бесконечными поездками. У них есть возможность все делать постепенно, не торопясь", – поведал источник.

К тому же, на носу новый учебный год. А Примадонна очень строго относится к образованию, так что, вряд ли позволит наследникам вместо уроков разъезжать с отцом по гастролям. Так что, вполне возможно, что Алле Борисовне предстоит оставить своего мужа в одиночестве ради детей.