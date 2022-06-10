"Молчала и лгала": Тихушница Пугачева поплатилась за предательство Галкина

Аллу Пугачеву прижали к стенке и потребовали открыть рот.

Российский тележурналист Владимир Соловьев высказался в адрес покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой. В эфире передачи "Соловьев LIVE" на "Ютуб" он потребовал от артистки четко обозначить свою позицию по происходящему в мире.

Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми улетели в Израиль почти сразу после начала спецоперации на Украине. Шоумен критически высказался в адрес России и не поддержал действия российских властей. После этого поползли слухи о том, что в нашей стране Галкину работать больше не придется.

Алла Пугачева все это время предпочитает отмалчиваться, не делая никаких резких заявлений. Однако бесконечно молчать нельзя, отметил Соловьев.

"Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду", – высказался Владимир Соловьев.

Ранее Максим Галкин во время своего концерта в Израиле высмеял президента России Владимира Путина, пишет ОСН. Юморист изменил слова из песни украинской певицы Светланы Лободы "Твои глаза". Галкин исполнил такой текст: "Я наконец нашла себе Мессию, ты тот, кто может возродить Россию. Весь мир скажет: твоя боеголовка. Управляешь ею ловко. Хочу, чтобы Америка узнала размеры твоего потенциала".