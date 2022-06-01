Раздавленная смертью ребенка молодая жена Петросяна взмолилась о помощи: Посмотрите!

Пожалуй, каждый из нас будет раздавлен, узнав о смерти ребенка, ведь нет ничего страшнее этого. Вот и у супруги Евгения Петросяна, изучившей плачевную статистику, что-то дрогнуло в ее душе.
Татьяна Брухунова сделала репост публикации, в которой рассказывается о том, что каждый год в мире тонет 400 тысяч человек, то есть ежечасно – 40 человек, и каждый 10-й – ребенок. Многие дети до 15 лет умирают как раз таки от утопления.
Чтобы таких случаев было как можно реже, необходимо, чтобы каждый взрослый знал, как на самом деле выглядит тонущий ребенок, и смог предпринять необходимое. "Обязательно сделайте репост и посмотрите видео сами, чтобы смочь помочь", – взмолилась жена юмориста на своей странице в популярной социальной сети.
Напомним, два года назад Татьяна подарила Евгению Вагановичу сына. Мальчика назвали в честь отца юмориста. Супруга артиста редко, но все-таки публикует кадры с наследником. Публика уже называет малыша копией руководителя театра "Кривое зеркало".
Ранее жена Евгения Петросяна рассказала поклонникам о "встрече" с Павлом Прилучным. Слова Татьяны Брухуновой приводили "Дни.ру".