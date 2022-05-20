Интим 18+: Как Петросян развлекает молодую жену

33-летняя Татьяна Брухунова активно ведет свои соцсети и регулярно делится с подписчиками полезной информацией: то новый бренд порекомендует, то спектакль, то еще что-нибудь интересное. А накануне вечером молодая жена Евгения Петросяна посоветовала своим фолловерам очень занятную и несколько даже провокационную для интеллигентной женщины книгу.
Рекомендация для взрослых появилась в телеграм-канале Брухуновой. Женщина сфотографировала обложку своего чтива об интиме с пометкой 18+. Это оказалась книга Розали Гилберт под названием "Интимное средневековье". Судя по надписи и соответствующим рисункам на обложке, автор повествует о страсти, целомудрии, поясах верности, приворотных снадобьях и других темах такого рода.
Сама Татьяна Брухунова назвала книгу "невероятно интересной" и посоветовала ее тем читателям, которые любят историю. Некоторые подписчики знаменитости тут же заподозрили, что это 76-летний Петросян развлекает молодую жену такой литературой. Возможно, именно опытный юморист посоветовал супруге эту книгу. Впрочем, с той же долей вероятности может быть, что это личный выбор любопытной Брухуновой. Нет ничего плохого в том, что молодая женщина интересуется вопросами интима в истории.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как неудовлетворенная жена Евгения Петросяна осрамила Павла Прилучного.