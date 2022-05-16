Неудовлетворенная жена Петросяна осрамила вставившего по самые гланды Прилучного: На троечку

Жена Евгения Петросяна рассказала поклонникам о "встрече" с Павлом Прилучным.

Татьяну Брухунову можно считать активным блогером, ведь она ежедневно радует поклонников новыми, а иногда даже полезными публикациями. То покажет новый модный лук, рассказав о трендах, то порекомендует театральную постановку, то напишет рецензию на фильм. На этот раз молодая жена Евгения Петросяна поделилась впечатлениями от встречи с Павлом Прилучным.

К счастью или к сожалению, встреча эта произошла на экране: Татьяна Брухунова посмотрела фильм "Соври мне правду", в котором актер исполнил главную роль, а его партнершей была звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова. Чтобы поделиться впечатлениями о киноленте, молодая мама опубликовала в своем микроблоге горячий постер, на котором кажется, что засветивший пятую точку бывший муж Агаты Муцениеце вставляет по самые гланды своей коллеге по фильму, которая эротично приоткрыла рот.

Как оказалось, просмотр картины супругу Евгения Петросяна не удовлетворил. "Пресненькое кино на троечку", – так она охарактеризовала ленту. Молодой избраннице комика не понравилась идея, которую, по ее словам, уже затаскали. Зато Татьяна Брухунова оценила актерский состав, назвав Павла Прилучного и Дарью Мельникову "классными", К слову, такая рецензия неудивительна, ведь, как отмечают поклонники, у молодой избранницы Евгения Петросяна тонкий и изысканный вкус.