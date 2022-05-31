"Черный сглаз": переломанную Успенскую схватил за горло собственный муж

Любовь Успенская почти полтора года не может развестись с мужем.

В начале прошлого года Любовь Успенская заявила во всеуслышание, что подала на развод с Александром Плаксиным, с которым состояла в браке больше 30 лет. Артистка намерена поставить точку в отношениях с мужчиной, однако тот, по словам королевы шансона, не хочет этого делать, не нажившись на ней.

В интервью Пятому каналу Успенская рассказала, что адвокаты Плаксина тянут время, пытаясь отобрать у нее все, что она заработала за долгие годы. Например, один из лакомых кусков для супруга певицы – апартаменты в Калифорнии. Представляющий интересы Любови Залмановны юрист сообщил, что мужчина оформил квартиру в Лос-Анджелесе на себя через следку отчуждения путем дарения без ведома жены.

Кроме того, Плаксин мечтает завладеть частью большого особняка в подмосковном элитном поселке, где один объект недвижимости может стоит около 100 миллионов рублей.

Любовь Успенская вымотана судебными тяжбами. Артистка жалуется на здоровье. Она считает, что если бы не затянувшийся бракоразводный процесс, она чувствовала бы себя гораздо лучше. "Я вот за пару месяцев поломала шесть ребер, перелом пальца. Какой-то вот черный сглаз", – добавила знаменитость.

Любовь Успенская поведала о страшной жизни с Александром Плаксиным. По словам королевы шансона, супруг хватал ее за горло (правда, неизвестно, в прямом смысле или в переносном). "Он [муж] меня так давил, душил. Он, то есть не то, что он мог владеть или командовать, просто он меня убивал своим вот негативом", – вспоминала годы брака певица в интервью.