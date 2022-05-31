Отсутствие воспитания и чванство: показавшая оскал Успенская с угрозами набросилась на соседей

На днях исполнительница русского шансона Любовь Успенская поругалась с соседями. Причиной стало поведение их домашнего питомца. Трехмесячный пес якобы укусил артистку, после чего она зашла на территорию соседей и отпинала животное. Такую версию приводят соседи Успенской. При этом они отметили, что никаких следов укуса на певице не было. Более того, на этом скандал не кончился. После этого Успенская якобы унизила живущих по соседству простых людей.
По версии Любови Успенской, она просто прогуливалась с дочерью и своим псом, как неожиданно из соседнего двора выбежал бульдог и цапнул ее за ногу. Певица зафиксировала травмы у врача и в полиции. При этом она заявила, что хозяйка агрессивной собаки отреагировала неадекватно — закатила скандал.
"Кто ты такая? Здесь живут люди приличные, а ты снимаешь квартиру", — говорила Успенская, угрожая соседям арестом и даже уничтожением.
Светский критик Лена Миро высказалась о конфликте королевы шансона Любови Успенской с соседями. По ее словам, певица не имела права так унижать людей, кричать на них матом и угрожать.
"Успенская, а ты кто такая? Ты живешь в реальности, в которой узнаваемость твоего некрасивого лица дает тебе больше прав, чем остальным?" – возмутилась блогер.
Миро отметила, что Успенская показала отсутствие воспитания и чванство, пишет Пятый канал.
"Люба, вам — в кабак, причем в дешевый", – заключила Миро в своем телеграм-канале.