"Ты тварь, я тебя уничтожу!": Брызжущая слюной осатаневшая Успенская устроила бойню средь бела дня

Королева шансона поступила совсем не по-царски. Средь бела дня она с матами и кулаками набросилась на свою соседку. А камнем преткновения во всей этой истории стала собака, которая, якобы, напала на Любовь Успенскую.
Дизайнер Анна Кауфман приехала в гости к подруге Юлии – в поселок, где с ней по соседству живет знаменитая певица. У приятельницы две собаки: взрослая, почти обездвиженная, и трехмесячный французский бульдог. С последним и встретилась королева шансона во время прогулки со своим псом: малыш выбежал за территорию дома, а артистка зачем-то погналась за ним.
Забежав во двор к соседке она застала лишь питомца постарше и, по словам дизайнера, стала бить его рукояткой поводка. Юлия, увидев эту картину, еле вытолкнула за ворота непрошеную знаменитую гостью. После этого Любовь Успенская буквально осатанела и, брызжа слюной, стала осыпать оскорблениями соседку, а также обвинять ее собаку в нападении и укусах.
"Ты тварь, я тебя уничтожу! Сейчас приедет полиция, я тебя арестую!" – кричала артистка на всю улицу.
Во время своего красочного рассказа о нападении на нее и ее собаку питомца Юлии, она вдруг заметила, что ее снимают на камеру. Тогда в ход пошли кулаки: артистка подбежала к девушке и принялась ударять ее, а также телефон. Все это было похоже на настоящую бойню! Впечатленные встречей с именитой певицей дизайнер и ее подруга уже обратились к адвокату Александру Добровинскому, чтобы подать на агрессивную Любовь Успенскую в суд.