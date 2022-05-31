"Лил грязь на Россию за деньги!": Продавший Родину еврей Макаревич раскрыл своих спонсоров

Андрей Макаревич в последнее время очень негативно отзывается в адрес России и ее жителей.

Артист, который обрел популярность в нашей стране, а также зарабатывал деньги, выступая перед местной публикой, вдруг назвал ее "м***чьем" (бранное, вульгарное слово в значении "дураки". – Прим. ред.). Теперь Андрей Макаревич, продав свою Родину, обосновался в Израиле и возвращаться обратно не собирается.

Выпады солиста "Машины времени" в адрес россиян критикуют многие культурные деятели, ну а музыкант, как правило, предпочитает не комментировать льющийся в его сторону негатив. Пожалуй, чаще всего ему достается от журналиста Михаила Шахназарова, который критикует его с того самого момента, когда музыкант позволил себе унизить своих слушателей вульгарщиной.

Кстати, не так давно он заявил, что солисту знаменитого коллектива приплачивали за нелестные высказывания о нашей стране. "Лил грязь на Россию за деньги!", – вывел на чистую воду Андрея Макаревича журналист. Сам музыкант долгое время хранил молчание и наконец-то созрел, чтобы дать отпор журналисту. Прицепился он как раз к этим словам и заявил, что Шахназаров, якобы, не докрутил свою мысль.

"Надо было добавить "за деньги немецкой, английской и японской разведок", — написал певец, в своем микроблоге певец, в шутку назвав своих главных спонсоров.

Журналист нашел, что ответить. Михаил Шахназаров отметил, что, если все эти годы музыкант "обсирал" Россию за просто так, не получая ни копейки, то он в таком случаев очень "идейный". "Красавчик, что могу сказать", — с иронией прокомментировал слова Андрея Макаревича политолог.