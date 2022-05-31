"Чем торгует? Оружие? Наркотики?": Усохшего на еврейских харчах Галкина вывели на чистую воду

Многих поклонников, да и хейтеров звездной пары волнует вопрос: как они выживают за границей? Особенно актуален этот вопрос был, когда муж Примадонны из-за своего длинного языка лишился концертов в России и рекламных контрактов. А шикарную виллу, в которой обосновались Максим Галкин и Алла Пугачева, нужно было как-то оплачивать.
На днях в Сеть просочились кадры, на которых запечатлен тот самый особняк. Говорят, что жить в нем – удовольствие не из дешевых: стоит он не меньше шести миллионов долларов. Кроме того, дом ничуть не хуже замка в Грязи, где до этого проживало звездное семейство. Так вот, эту шикарную и дорогущую виллу нужно бы как-то оплачивать. Да, дела с концертами у комика наладились: по всему Израилю разошлась реклама его выступлений для местной публики. Но хватит ли гонораров на беззаботную жить?
Вывести на чистую воду усохшего на еврейских харчах Максима Галкина решила журналистка Алена Жигалова. Как оказалось, ему даже не надо думать об оплате жилья. В особняке семейство проживает бесплатно, потому что, по ее словам, он принадлежит брату юмориста Дмитрию. Родственник супруга Аллы Пугачевой владеет неким бизнесом в Москве. Видимо, настолько доходным, что можно покупать дорогущие дома в Израиле.
"Что это за крупный бизнес? Чем торгует Дмитрий? Наркотики? Оружие? Детьми?", – задалась вопросом о брате Максима Галкина журналистка.