Бомба рванула: с Пугачевой и Галкиным случилось страшное

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уже три месяца живут в Израиле, и многие уверены, что семья не вернется в Россию. Сначала артисты объясняли свой отъезд за границу вынужденным лечением, но потом стало ясно, что это скорее напоминает эмиграцию, чем лечение или отпуск.
Максим Галкин уже активно развивает в Израиле гастрольную деятельность. Так что поклонники уверены, что семья будет жить в Израиле, к тому же гражданство Алла Пугачева скорее всего уже получила по упрощенной схеме. Недавно Максим Галкин резко высказался в адрес России, что поклонники расценили как попытку угодить Западу.
"Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия, и вот их бомбануло", – заявил иеромонах Фотий в эфире рутюб-шоу "Антонимы" с Антоном Красовским.
Он добавил, что Пугачева и Галкин ведут себя как Иуды и выражают откровенное предательство своей страны. Впрочем, он не отрицает, что артисты всегда вели себя двулично и могли в любой момент встать на другую сторону, если им это выгодно.
Напомним, в России у Максима Галкина в ближайшее время концертов не будет. Рекламные контракты тоже слетели. Первый канал ищет замену на роль ведущего шоу "Лучше всех".