Десятки миллионов рублей: сколько налогов платит в России сбежавшая в Израиль Пугачева

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Например, Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас жарятся в Израиле.

Поклонники и журналисты гадают, вернется ли звездная пара в Россию, а если вернется, то когда. А сотрудники налоговых органов в это время считают, какие налоги платит Примадонна в России.

"Объекты недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей оцениваются во ставке 2 процента от суммы, – рассказали "Дни.ру" специалисты. – Размер налога не зависит от гражданства и возраста, если только человек не попадает под льготную категорию, например, пенсионер".

Замок Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь оценивается примерно в 500 миллионов рублей (рыночная цена еще выше). Получается, что 10 миллионов рублей – ежегодный обязательный налог, который надо заплатить за эту элитную недвижимость.

Кажется, Галкин мог бы сэкономить, запиши дорогое имение на жену-пенсионерку. "По нормам статьи 391 Налогового кодекса РФ и статьи 407 НК РФ все пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество только в том случае, если владеют земельным участком площадью до 600 кв.м квартирой или комнатой, жилым домом на участке с площадью до 50 кв. метров, – сообщил эксперт в области налогового права. – Но, насколько я знаю, площадь замка Пугачевой и Галкина – 2300 квадратных метров. Он стоит на участке в 1 гектар. Поэтому о льготном налогообложении тут говорить нельзя".

Стоит заметить, что это не единственная недвижимость у Аллы и Максима. Бывший зять Примадонны бизнесмен Руслан Байсаров в свое время подарил певице пятикомнатные хоромы площадью 500 кв. м в элитном доме в Филипповском переулке. Певица тогда захотела пентхаус на 7-м этаже с видом на храм Христа Спасителя и по соседству с храмом Апостола Филиппа. Как тогда писали, купил эту квартиру Байсаров якобы не по рыночной стоимости, а в пять раз дешевле – за минимальную цену по стоимости БТИ. Помогла дружба с тогдашним столичным головой Юрием Лужковым. Ее цена сегодня превышает 150 миллионов рублей. Но такая недвижимость облагается налогом по ставке всего 0,5 процентов – это всего 750 тысяч рублей в год.