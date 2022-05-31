За спиной у мужа: Развратная жена Газманова с ног до головы облизала спину полуголого мужика

Многие считают брак знаменитого певца и дизайнера идеальным. Причем возлюбленных, кажется, не смущает весьма внушительная разница в возрасте. К слову, Марина младше своего избранника на 17 лет. Так что, не удивительно, что супругу Олега Газманова время от времени тянет на молоденьких.
Так, накануне дизайнер спуталась с Павлом Прилучным, который входит в список секс-символов российского шоу-бизнеса. Актер отдыхает в теплых краях, откуда делится с поклонниками фотографиями, а иногда даже с весьма горячим содержанием. Так вот, в микроблоге звезды театра и кино появился снимок, на котором он сидит в бассейне и демонстрирует свою накаченную спину.
Перед видом горячего красавца Прилучного не смогла устоять и супруга Олега Газманова. Под новой фотографией актера она оставила лестный комментарий. "Хорош", – без лишних слов написала Марина Газманова, своим комплиментом буквально облизав с ног до головы экс-супруга Агаты Муцениеце.
Неизвестно, знает ли возлюбленный дизайнера, что она засматривается на фотографии молоденьких актеров: вполне возможно, что делает это она за спиной у мужа. Кстати, Марина уже не первый раз спутывается с красавчиками. Не так давно супруга Олега Газманова станцевала развратный танец с хореографом, отхлестав его зад.