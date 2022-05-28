Жена старика Газманова проболталась о родах: Мой четвертый ребенок

Супруга Олега Газманова поделилась радостной вестью – родился четвертый ребенок.

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Жена 70-летнего Олега Газманова проболталась о родах. "Родился мой четвертый ребенок", – торжественно написала она в своем микроблоге, знатно заинтересовав подписчиков. Многие были в шоке, ведь никто даже не думал, что супруга певце может быть в положении.

Как оказалось, Марина говорила о рождении ребенка не в прямом, а в переносном смысле. На свет появилось ее творение – книга под названием "Откровенник". По сути издание – это некий личный дневник, куда читатель может записывать свои мысли, вклеивать фотографии, а также сохранить всевозможные полезные советы. Марина Газманова уверяет, что каждому покупателю она поможет стать лучшей версией себя.

Детище Марины оценил и супруг. По словам Олега Газманова, это издание является самым главным, поскольку оно написано читателем и посвящено читателю. Также артист отметил, что в будущем книгу можно будет передать потомками. Именно в этом заключается его важность.

Напомним, недавно супруги пережили непростой период в жизни. Олег Газманов поддержал российское правительство и специальную операцию на Украине. После этого на патриота Газманова и его семью обрушился шквал негатива. Некоторые даже угрожали артисту.