Пачки денег: богатый Киркоров показал содержимое сумочки за полмиллиона

На презентацию нового глянцевого журнала The Voice Magazine Филипп Киркоров пришел при полном параде, несмотря на утро. Король был с ног до головы одет в вещи итальянского люксового дома моды Fendi. Футболка, куртка, кепка – все из новой коллекции. Привлекала внимание и элегантная сумочка в руках Лучезарного.

"Не с сумой, а с сумкой дамской, // В сумке тушь, расческа, туфли, // Чтобы сразу ферзь и в дамки, // Чтоб сгораясь очи тухли!" – написала Алла Пугачева в далеком 1968 году песню на стихи молодого поэта Александра Николаева. Эти строчки вспомнил четвертый муж Примадонны, когда хвастался содержимым своего элегантного клатча за 500 тысяч рублей.

"Графический декор, появившийся на свет в результате креативного сотрудничества брендов, сочетает в себе легендарный логотип Logo FF Fendi и узор в стиле барокко от Versace в золотистых тонах. Пуллер в форме броши Medusa Safety Pin", – так красиво описана эта сумка на сайте марки.

Что же в ней носит певец? "В сумке немножко наличности, потому что карточки не работают, – помахал Киркоров пачкой новенький 5-тысячных банкнот, – "Паспорт, наушники. Словом, все самое необходимое. Просто потом иду на важную встречу – готовлю юбилейный вечер к 90-летию моего отца Бедроса Киркорова. Он пережил тяжелую болезнь, так что концерт даст в сентябре, а пока будет просто красивый вечер".