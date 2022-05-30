Развратник Лещенко рискует остаться без жены на старости лет: Недопустимые вещи

Накануне Лев Лещенко поразил народ своим поведением на премии RU.TV. Несмотря на то, что певцу уже восемьдесят лет, порох в пороховницах, по всей видимости, еще есть. Так, пожилой развратник усадил себе на колени певицу Славу и о чем-то мило с ней беседовал.
Такое поразило не только зрителей, но и семейного психолога Наталью Наумову. Ведь Лещенко женат и по идее не должен позволять вести себя подобным образом. Более того, если артист будет себе такое часто позволять, то он вообще может остаться без супруги на старость лет. По словам специалиста, у пары должна состояться серьезная беседа, если супруга Льва Валерьяновича не давала ему добро на столь развязные действия.
"Это выглядит как недопустимые вещи", – заявляет психолог. Она отметила, что супруги обязательно должны обсудить случившееся, поскольку порой это может наносить ущерб семейным отношениям.
Про этом Наумова отметила, что фривольные действия Лещенко могли быть всего лишь частью сценического образа, ведь черный пиар – это тоже пиар. По словам Натальи, в этом нет ничего плохого в том случае, если супруги оговорили этот момент. Специалист считает, что отношения могут быть разными. Так, медийные личности могут разделять семейную жизнь и работу.