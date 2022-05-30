Галкину нашли замену: Названо имя нового ведущего шоу "Лучше всех"

После начала спецоперации на Украине российский шоумен Максим Галкин вместе с певицей Аллой Пугачевой и детьми покинули страну и отправились в Израиль. Из-за рубежа Галкин неоднократно критиковал действия России на Украине. Эксперты считают, что такие действия поставят крест на карьере шоумена на родине.
Тем временем с момента отъезда Галкина прошло уже три месяца, а юморист в Россию не торопится возвращаться. Тем временем приближается новый сезон развлекательных передач, а значит, надо искать новых ведущих.
Руководство Первого канала уже один раз прокололось с Николаем Цискаридзе, который заменил Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером". Когда речь зашла о программе "Лучше всех", здесь было решено не допускать прежних ошибок.
По данным светского обозревателя Левана Тодуа, на Первом канале выбирают между двумя кандидатами — 45-летним актером Александром Олешко и 40-летним певцом Димой Биланом. Именно эти имена, по словам инсайдера, включены в список, который предоставили на утверждение Константину Эрнсту.
Так или иначе ситуация разрешится совсем скоро. В ближайшее время программа вернется на российские экраны.