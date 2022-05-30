"Участвовали в маршах ветеранов Ваффен СС*": унизивших Россию Пугачеву и Галкина прижали за русофобию

После начала спецоперации на Украине некоторые артисты выразили свое несогласие с происходящим и покинули Россию. Среди них оказались Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Семья уехала в Израиль, где находится уже больше трех месяцев. Поклонники уверены, что это эмиграция. Хотя сама Примадонна говорила, что планирует вернуться.
Галкин тем временем не устает поливать грязью российские СМИ и происходящее на Украине, что может стать причиной серьезных последствий, считают эксперты. Такие звезды могут оказаться за бортом государственной "кормушки", уверен сенатор Совета Федерации Андрей Климов.
Он заявил, что время непатриотичных звезд на российской эстраде закончилось. При этом он отметил, что такие звезды как Пугачева и Галкин годами жировали за счет казны, при этом поддерживая русофобские настроение за рубежом. В качестве примера сенатор привел ежегодный фестиваль в Юрмале, куда традиционно съезжались все звезды, пишет "Царьград". Сенатор добавил, что люди развивали инфраструктуру в недружественных странах на деньги из российского бюджета.
"Они там еще таким образом свою работу строили, что фактически унижали нашу страну. Потакали, мягко говоря, разного рода русофобским тенденциям", – заявил Климов.
Сенатор отметил, что такие звезды еще вчера "участвовали в маршах ветеранов Ваффен СС*" (Запрещена в России). Нашей стране пришлось нелегко, чтобы отрезать от финансирования подобные прибалтийские "слеты".