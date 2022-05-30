"Откровенное предательство": Облизавших пятки Западу Галкина и Пугачеву ткнули носом в каловые массы

Звездное семейство одним из первых покинуло Россию после начала спецоперации на Украине. С февраля чета живет в Израиле. И хотя Примадонна говорит, что вместе с супругом и детьми обязательно вернется на Родину, в это верится с трудом. Ведь изо рта сидящего за бугром Максима Галкина то и дело льются помои в адрес своей страны.
Многие думают, что поступки знаменитого комика можно объяснить жаждой наживы: таким образом он пытается заработать очки перед Западом, чтобы в будущем грести деньги лопатой за границей, устраивая свои сольные концерты. При этом Иеромонах Фотий, говоря о звездной паре, считает, что они грешили этим еще до отъезда в Израиль: мол, Примадонна и ее молодой супруг лизали пятки Западной Европе, даже когда жили в России.
"Я вижу, где есть откровенное предательство. Эти люди ведут себя сегодня как иуды. Они в общем-то так всегда себя и вели", – отметил Иеромонах Фотий, рассуждая о поведении Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Церковнослужитель добавил, что, все, кто спешно покинул свою страну, все это время пытались усидеть на двух стульях. Но только после начала спецоперации получилось разоблачить ух поганое двуличие, сопоставимое, кажется, разве что, с каловыми массами.
"Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия, и вот их бомбануло", – ткнул носом в грязные поступки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также других беглых звезд Иеромонах Фотий.