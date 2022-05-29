"Сделала это приватно": Расколовшая семью Пугачева пошла на отчаянный шаг

Примадонна российской эстрады покинула роскошный замок в деревне Грязи, оставив практически все, что дорого сердцу. В сопровождении мужа, выступающего против действий ВС РФ, пожилая женщина отправилась на чужбину, где находится по сей день. Вернется ли назад Алла Пугачева? Вопрос остается открытым, ведь в 73 года с больным организмом тяжело планировать будущее.
Улетев в Израиль, певица расколола большую дружную семью. За ней не последовала ни взрослая дочь, ни любимые внуки. Был и тревожный звоночек: в день рождения Кристины Орбакайте мать не оставила ей публичного поздравления с теплыми словами и пожеланиями, как это принято делать в обществе артистов.
Этот отчаянный шаг сочли плевком в лицо звездной именинницы, которой исполнился 51 год. Народ испугался: неужели Алла Пугачева открестилась от нее из-за разногласий? В окружении Примадонны заверили: все в порядке, ведь мать и дочь держат внешнюю дистанцию лишь из-за разного отношения к медийному пространству.
"Конечно же, Пугачева поздравила дочку с днем рождения, просто сделала это приватно", — выразились люди из круга общения певицы. Они добавили, что излишние подозрения по отношению к звездной семье только провоцируют конфликты, а не разрешают их.