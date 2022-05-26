"Дружили в десна": Чурикова пропала с экранов и сменила работу после скандала с Киркоровым

Российская актриса и телеведущая Яна Чурикова стала гостьей очередного выпуска программы "Алена, блин!" и поведала о тонкостях карьеры, эмоциональных качелях и новой работе. С самого начала Алена Жигалова спросила, почему Яны стало меньше на экране. Как выяснилось, она сменила работу и ушла в менеджмент. Сейчас Чурикова сидит на удаленке.
Одной из тем разговора стала ссора с Филиппом Киркоровым, которая произошла, по мнению Чуриковой, совершенно случайно и на пустом месте. Дело было в прошлом году после "Евровидения". Яна Чурикова заявила, что ей не понравилось судейство. Чурикова поставила институт жюри под сомнение, отметив, что российские судьи не оценили работу артистки из Франции, поставив ей нули. Ведущая возразила и отметила очевидные профессиональные достоинства певицы. Филипп Киркоров принял эту критику на свой счет. После этого отношения коллег охладели.
"А до этого дружили в десна? – спросила Алена. – Дружили, – отметила Чурикова".
"Я не могу сказать, что я что-то сделала, чтобы с кем-то поссориться. У меня есть своя позиция, я ее высказываю. Не боюсь этого делать. В результате кому-то это не нравится", – рассказала Яна Чурикова.
О своей обиде Киркоров сказал Чуриковой на премии "Жара". Он подошел к ней и заявил, что она якобы ему больше не подруга, так как не поддержала. Телеведущая не исключила, что в будущем отношения с Киркоровым могут наладиться, так как он отходчивый.