Продавший Родину Макаревич харкнул во всех несогласных: Не хочу этого касаться

Андрей Макаревич категоричен по отношению к тем, кто не согласен с ним.

После начала специальной операции на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса уехали из России. На остался в стороне и Андрей Макаревич, который последовал примеру Максима Галкина и Аллы Пугачевой и тоже укатил в Израиль. Кстати, возвращаться в Россию он не собирается. Он не скрывает, что главная причина его отъезда заключается в несогласии с политикой российских властей. Причем он достаточно радикально относится к тем, кто не солидарен с ним. Так, она даже перестал общаться с давнем приятелем.

По словам артиста, он не собирается общаться с теми, кто о придерживается иной точки зрения. Всех несогласных он готов вычеркнуть из жизни. Так, 68-летний лидер группы "Машина времени" заявил, что такие люди ему не интересны. Также он отметил, что даже отключил комментарии к своей странице, чтобы ему не писали боты и не наживались на нем. "Не имею желания вступать в дискуссию", – подытожил артист. Кроме того, музыкант отметил, что не читает российские новости и вообще не следит за происходящим на Родине. "Не хочу касаться этого", – отметил он.

Напомним, Андрей Макаревич давно уже высказывался негативно в адрес России. Из-за этого его не раз критиковали коллеги. Например, Михаил Шахназаров заявлял, что артист продал Родину.