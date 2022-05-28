"Дорвались до возможностей": предателя Галкина жестко осадили после гей-скандала

Известный продюсер резко высказался в адрес Максима Галкина, который, по его мнению, поймал звезду.

Недавно о Максиме Галкине заговорил народ с новой силой. Дело в том, что юморист раскритиковал российское правительство и специальную операцию на Украине. После этого на супруга Аллы Пугачевой обрушилась волна хейта. Кто-то даже назвал его предателем и требовал, чтобы телеведущего лишили российского гражданства. Также поговаривают, что за столь дерзкие слова шоумен может поплатиться самым дорогим – свободой. Ходят слухи, будто на него хотят завести уголовное дело.

Недавно о Максиме Галкине решил высказаться Павел Рудченко. По мнению продюсера, юморист просто зазвездился и из-за этого забылся. "Дорвались до возможностей", – заявил он. По его мнению, слава затуманивает разум, из-за чего многие звезды решили, что могут что-либо изменить. Именно поэтому они позволяют себе дерзкие высказывания.

Напомним, что несколько месяцев назад Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль. Поговаривают, что звездная семья решила эмигрировать и даже уже готовится к получению иностранного гражданства. Также ходят слухи, будто Алла Борисовна собирается покупать в Израиле недвижимость. На данный момент семейство снимает виллу, которая обходится им в кругленькую сумму.

Также недавно Максим Галкин оказался в центре гей-скандала. Маргарита Симоньян публично заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации юмориста. По словам журналистки, шоумен женился на Примадонне лишь для отвода глаз.