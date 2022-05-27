"Лучший секс в жизни!": Вера Сотникова лишила девственности молодого певца

В эту субботу покажут очередной выпуск шоу "Секрет на миллион". В съемках передачи принял участие некогда популярный певец Данко, который решил вывалить все подробности своей личной жизни и потрясти публику своими откровениями. Например, 53-летний артист рассказал ведущей Лере Кудрявцевой о своей первой любви.
Как оказалось, около 30 лет назад ему вскружила голову Вера Сотникова. Актриса, которой на тот момент было 28 лет, повстречала будущего певца в метро. Она сама подошла к 19-летнему Александру Фадееву и попросила его номер телефона. Так начался бурный роман знаменитостей. "Она была вообще моя первая <...> Секс с ней был лучшим в моей жизни", – признался Данко.
После разрыва с Сотниковой певец некоторое время встречался с дочерью Геннадия Хазанова Алисой. Народный артист был против союза своей наследницы с Александром, поэтому отношения влюбленных не получили развития. Также известно, что певец прожил в гражданском браке с моделью Натальей Устименко 17 лет, которая родила от него двоих детей.
Ранее Данко заявил, что Максим Галкин лишил всю Россию Аллы Пугачевой. Слова артиста приводили "Дни.ру".