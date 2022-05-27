"Убогий альфонс": раздвинувшая ноги перед горячим "таксистом" Волочкова дала заднюю

Не так давно Анастасия Волочкова развлеклась в Турции. Балерина провела время в компании нового поклонника, который специально для нее арендовал целый остров. Немыслимой щедростью и богатством мужчины танцовщица не перестает кичиться в соцсетях.
В Сети писали, что новым ухажером Волочковой стал вовсе не состоятельный и богатый человек, а простой таксист из Азербайджана. Анастасия же решила развеять эти слухи, заверив, что этот человек владеет парком элитных автомобилей. Артистка неоднократно признавалась ему в любви, называла сексуальным и горячим, раздвигала перед ним ноги, демонстрируя свой шпагат – в общем, делала все для того, чтобы общественность поверила в новые романтическое отношения балерины.
Однако, вернувшись домой, Волочкова стала давать заднюю. Она заявила, что не может назвать нового ухажера своим возлюбленным. При этом знаменитость дала понять, что продолжит общение с этим бизнесменом.
"Если рядом со мной мужчина, то все хотят его видеть сирым, убогим и альфонсом", – посмеялась балерина, сделав новую публикацию в своем телеграм-канале.
Анастасия Волочкова пожелала злопыхателям, чтобы их всегда окружали такие же "таксисты" – с яхтами, островами, виллами и автомобилями.