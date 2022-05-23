Издавала странные звуки: Сверкнувшую грудью Волочкову ублажили толпой на камеру

Анастасия Волочкова, кажется, не может без внимания мужчин.

Поклонники уже не успевают следить за количеством "любимых" у балерины всея Руси. Вот совсем недавно она отдыхала на Мальдивах с накаченным красавцем Сергеем, с которым потом вдребезги разругалась. А совсем недавно Анастасия Волочкова вновь полетела в теплые края, но на этот раз с новым избранником, личность которого держит в тайне.

Забавно, что артистка уделяет внимание каждому представителю мужского пола, который сделал для нее что-то приятное, пусть даже самую мелочь. Накануне балерина отдыхала в Турции. Немного устав от палящего солнца, она наконец-то вернулась в родную Москву. И даже паря в воздухе, не упустила возможности оказаться в окружении толпы мужчин. Артистка, судя по всему, была так ублажена обслуживанием в самолете, что собрала вокруг себя весь экипаж авиакомпании, который выполнял рейс, чтобы поблагодарить за комфортный перелет. К слову, почти весь персонал – представители сильного пола.

Анастасия Волочкова в костюмчике с мини-шортиками и глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает ее грудь, записала ролик, в котором обратилась с добрыми словами к стюардам. Сначала кажется, что балерина издает какие-то странные звуки, но, прислушавшись, становится понятно, что она просто-напросто говорит на своем неидеальном английском.

