Стало известно об уходе Волочковой

Экс-прима Большого заявила, что май – лучшее время для ухода за кожей. Тут же балерина рассказала, что в качестве ухода за телом использует она сама. Оказалось, что в свои 46 лет одной из лучших процедур знаменитость считает контрастное обертывание. По мнению Анастасии Волочковой, такой уход помогает быстро привести тело в форму, усилий же при этом требуется минимум.
Среди своих подписчиков щедрая балерина даже решила разыграть комплекс для контрастного обертывания. Чтобы доказать, что названные средства действительно эффективны, Волочкова опубликовала собственное фото с бутылочками чудодейственных жидкостей в руках. На снимке подписчики обнаружили балерину в трусах или в очень коротких шортиках. Она продемонстрировала фолловерам длиннющие голые ноги, судя по всему, уже прошедшие эффективную процедуру обертывания.
Пока же подписчики Волочковой участвуют в розыгрыше косметических средств, сама блондинка вливается в привычный ритм жизни после умопомрачительного отпуска. Лишь недавно балерина вернулась из Турции, где наслаждалась отдыхом на частном острове, который специально для нее арендовал новый возлюбленный.
Находясь на отдыхе, бесстыжая Анастасия Волочкова умудрилась обхамить россиян – об этом "Дни.ру" писали ранее.