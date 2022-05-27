Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства

После начала спецоперации на Украине многие российские звезды уехали из страны. Среди них оказалась и Алла Пугачева с семьей. Максим Галкин раскритиковал спецоперацию, после чего семья улетела в Израиль. После этого поползли слухи о том, что Пугачева и Галкин якобы останутся за рубежом навсегда, но на носу учебный год, и детям звезд надо идти в школу. По словам Пугачевой, во время отъезда Лиза и Гарри учились дистанционно, но с сентября Примадонна планировала вернуться.
Как пойдет дело дальше, покажет время. А пока эксперы уверяют, что Максима Галкина за его критические высказывания о России могут задержать по примеру Наргиз Закировой и даже запретить въезд в страну. Но это пока только домыслы и рассуждения.
Певица Вика Цыганова и вовсе объявила, что Аллу Пугачеву надо лишить российского гражданства. Артистка отметила, что у многих звезд есть паспорта других стран. Галкину и Примадонне она посоветовала осесть в Израиле.
"Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей", – заявила певица.
Она добавила, что в Росси много молодых артистов, которые давно пытаются обрести славу, пока одни и те же надоевшие всем лица мелькают на экранах из года в год. Музыкальный олимп оккупировала кучка звезд, поэтому туда просто не пробиться.