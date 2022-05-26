Деньги в казино, фейки об армии и угроза ареста: На Пугачеву раскрыли компромат

После начала спецоперации на Украине некоторые российские звезды решили покинуть Россию. Среди них Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, которые уехали в Израиль и до сих пор там остаются. Примадонна уверяет, что семья вернется к началу учебного года, но многие не верят сказанному. Ведь многие считают, что шоумену Максиму Галкину может грозить наказание за распространение фейков о российской армии.
Поэтому даже если Пугачева вернется в Россию, поедет ли за ней Галкин – еще большой вопрос. В Израиле артист сейчас налаживает гастрольную деятельность и постоянно рекламирует свои выступления в соцсетях. Галкин старается не сжигать мосты и постоянно общается с российскими поклонниками, однако многие уже отвернулись от него. Юморист просит игнорировать слухи, которые распространяются о нем в прессе.
Публицист Марат Гельман* (включен в список иноагентов – прим. ред.) считает, что Алла Пугачева прекрасно осознает свой статус, поэтому предупредила, что перестанет отмалчиваться и выскажет свою позицию, если Галкина тронут. Журналист Антон Красовский в свою очередь приструнил 73-летнюю Аллу Пугачеву. Он выдал нелицеприятный компромат на нее.
"Главное, Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал", – заявил журналист в своем "Телеграм".