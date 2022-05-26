Набухшие соски и тугой ремешок: 73-летняя Пугачева завела Галкина

В последнее время ходят слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

После начала спецоперации на Украине звездная чета одной из первых сбежала из России. Многие уверены, что всему виной негативные высказывания в адрес страны со стороны Максима Галкина, из-за которых комик растерял своих фанатов, а также лишился концертов и рекламных контрактов. При этом сама Алла Пугачева заявила, что обязательно вернется домой, а в Израиль уехала для отдыха и лечения.

С момента отъезда за бугор злые языки стали говорить, что в отношениях звездной пары не все гладко: мол, дело даже близится к разводу. Так это или нет, остается только догадываться, однако свежие фотографии супругов, которые появляются в Сети свидетельствуют об обратном. Кажется, что в отношениях комика и Примадонны все, как и раньше, хорошо. Накануне в фан-сообществе певицы опубликовали снимок, сделанный в Израиле.

Алла Пугачева на нем выглядет слегка не похожей на себя. Все дело в ее одежде: вместо элегантных нарядов, которые, как правило, красуются на ее теле, она выбрала белый свободный костюм, верх от которого перетянула ремешком от донельзя простой маленькой сумочки. Максим Галкин одет подстать супруге – во все белое. Вот только взгляд невольно падает на его набухшие соски, просвечивающие сквозь футболку.

В каких обстоятельствах была сделана фотография, неизвестна. Но, судя по всему, Примадонна, взяв под руку молодого муженька, завела его то ли к прессе, то ли к знакомым, чтобы пообщаться.