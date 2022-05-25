"Грубейшая ошибка": Беглянка Пугачева осквернила святой для россиян день

Алла Пугачева вместе с семьей находится в Израиле.

Звездное семейство сбежало за бугор еще в феврале, после начала спецоперации на Украине. Многие подумали, что Примадонна решила эмигрировать, однако позже она вышла на связь, чтобы пообещать вернуться в Россию. Пока Алла Пугачева находится за границей, общество бурно обсуждает ее жизнь.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов проанализировал творчество жены Максима Галкина и пришел к выводу, что она совершила большой промах. Дело в том, что в дискографии артистки крайне мало патриотических песен. Нет, были, конечно, "Расскажите, птицы" или "Солдатка", но это, говорит Соседов, не то. Такой подход к выбору композиций для исполнения ей навязал второй муж Александр Стефанович, который был уверен, что они должны быть автобиографическими.

За годы своей музыкальной карьеры Алла Пугачева успела стать Примадонной российской эстрады, однако в ее репертуаре так и не нашлось места хотя бы одной песне о Великой Отечественной войне, в отличии от не менее известных артистов Софии Ротару, Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона. Более того, из-за их отсутствия, она не выступала на концертах, посвященных 9 Мая, буквально осквернив этим святой для россиян День Победы.

"Она не пела песен военных лет. Это вообще грубейшая ошибка в ее творчестве...Это бы к ней людей приблизило. А так она не участвовала в концертах на 9 Мая. Тут Стефанович и Пугачева совершили, конечно, большую ошибку", – высказался Сергей Соседов о супруге Максима Галкина.

