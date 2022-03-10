Чурикова встала грудью за затравленную Хаматову

Инна Чурикова высказалась о слухах вокруг своей коллеги Чулпан Хаматовой.

Новости о планируемом переезде артистки из страны то и дело появляется в Сети. Поклонники считают, что в связи со сложившейся ситуацией Чулпан отправится на ПМЖ в Латвию, где у нее есть собственно жилье. Сама Хаматова и ее окружение не подтверждают домыслы, хотя ее буквально затравили вопросами. Недавно представитель "Современника" Елена Волкова вовсе опровергла информацию от эмиграции артистки.

Не осталась равнодушной и коллега Чулпан Инна Чурикова. Артистка сомневается в намерении Хаматовой насовсем покинуть Родину, где она служит в театре и занимается благотворительностью в своем знаменитом фонде.

"Значит, это кому-то надо. Я абсолютно не понимаю этих людей. Они же лгут и про Лию Ахеджакову, и про Чулпан. Я думаю, что Чулпан любит свою Родину гораздо больше, чем эти люди. Они просто вредители. Лгут и все. Я думаю именно так", – встала грудью за коллегу Чурикова.

Также опровергла домыслы и актриса Алена Бабенко, которая работает вместе с Хаматовой. Она сказала, что спектакль с участием ее коллеги состоится, а это значит, что уезжать она никуда не планирует. Вообще, в расписание театра замен Чулпан пока нет. Бабенко отказалась участвовать в "информационной войне" со слухами о жизни артистов.