"Никогда драться не умел!": Киркоров объяснил следы увечий на своем теле

В одном из недавних интервью журналисты заметили синяки на руках артиста. На вопрос, откуда они взялись, Киркоров сначала попытался уйти от ответа. Однако потом признался.
Как выяснилось, артист получил увечья по собственной вине. Был бы он чуточку осторожнее, этого могло бы не произойти. Но Киркоров не из неженок, поэтому взял дело в свои руки, пишет Пятый канал.
"Я вас умоляю, все то вы заметите. Бандитская пуля!" – отшутился сначала Киркоров.
Позже поп-король отметил, что на него дома упала доска, которая и повредила его руку. Как выяснилось, Киркоров самостоятельно занимается ремонтом у себя в доме, и без травм это не обходится.
"Я сам делаю, люблю всякие такие штуки. Я все умею! И детей делать, и ремонт делать, и песни петь. Главное желание. Вы думаете, я с кем-то подрался? Я честно скажу, никогда драться не умел", – рассказал Киркоров на звездной премии "Прорыв Года 2022".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наташа Королева ошарашила Филиппа Киркорова своим необычным подарком. Она привезла ему огромное полотно, от которого артист чуть не потерял дар речи. На картине кисти мужа Королевой Тарзана был изображен сам Киркоров в образе Джина.