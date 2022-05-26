"Шаловливый": разгоряченная Королева довела ошалевшего Киркорова до исступления

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. Юбилей уже давно с размахом отгуляли, а звезды шоу-бизнеса до сих продолжают нести поп-королю подарки. Певица Наташа Королева преподнесла коллеге роскошный дар. Реакцией Киркорова она поделилась в своем аккаунте.
Наташа Королева сняла на видео, как распаковывает огромную картину, которую написал ее муж, стриптизер Сергей Глушко. На полотне был изображен Филипп Киркоров в красном костюме, появляющийся из лампы в образе Джина. Королева подметила, что именно таким его увидел Тарзан, прожив с ним месяц. Также певица припомнила артисту его давнюю мечту. По ее словам, Киркоров давно мечтал сделать мюзикл "Алладин". Возможно, эта картина вдохновит его на новые шедевры.
Увидев себя в образе Джина, Филипп Киркоров потерял дар речи. Он охал и ахал, вытаращив глаза и не отрывая от картины взгляда. Казалось, что он вот вот лишится рассудка, так его поразила невероятная красота собственного портрета.
"Сегодня я наконец-то довезла наш подарок Филиппу на его юбилей! Такого он не ожидал... Филичка, мы тебя поздравляем и желаем, чтобы все твои желания и мечты осуществлял тот всемогущий Джин из сказки "Алладин", который живет в груди твоего большого, креативного, талантливого, любящего, шаловливого, мудрого сердца!" – написала в своем аккаунте Наташа Королева.