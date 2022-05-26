"Сложно и непонятно": Орбакайте объяснила причину обиды на родителей

Этот концерт Кристина Орбакайте мечтала дать в свой день рождения еще 25 мая 2020 года. Но случился ковид, и певица, как и другие артисты, перенесла выступление на год – хотела спеть на свое 50-летие. И снова отмена. Потом сольник компанией "Москоу Шоу" планировался в октябре и ноябре 2021 года. Кремль сменился "Крокусом". Лишь с пятой попытки артистке удалось выйти к зрителю.

Когда-то к Кристине Орбакайте относились снисходительно – как к дочери самой Аллы Пугачевой. Но она давно доказала, что интересна и сама по себе, как отдельный от громкой фамилии большой артист с качественным репертуаром и собственным стилем. Кстати, доставшаяся от прибалта-отца звучная фамилия, как признается Кристина, нравилась ей далеко не всегда.

Строго говоря, по правилам литовского языка, замужняя женщина не может быть Орбакайте – только девушка. Но "правильную" фамилию Орбакене Кристина могла бы носить, лишь будучи женой Орбакаса, как в свое время было у Аллы Борисовны. Кристина же впервые официально вышла замуж – за Михаила Земцова – лишь в 2005 году, когда ее девичья фамилия уже стала брендом. Так и осталась.

"В детстве мне было сложно, непонятно и обидно, почему у меня такое странное имя – Кристина Эдмундовна Орбакайте, – призналась артистка со сцены. – Как будто я была с другой планеты". Но с возрастом от обиды на родителей за такое необычное для России имя не осталось и следа.

Сейчас Алла Пугачева далеко от родных палестин – с младшими детьми и пятым супругом уже несколько месяцев пребывает в Израиле. Но все равно ее высочайшего уровня актерская и вокальная школа очень чувствовалась во время этого выступления Кристины. Как дань уважения знаменитой матери, Кристина включила в концерт несколько ее песен – "До свиданья, лето", "Позови меня с собой", "Опять метель". Новые аранжировки, стильное, порой рОковое, звучание, неожиданные смыслы – Кристина удивила своими оригинальными прочтениями хитов матери.

А еще процитировала очень, мудрые, точные и особенно сейчас актуальные слова Аллы Борисовны, которые та произнесла еще во время первых "Рождественских встреч" в далеком 1988 году. "Тогда женщина, которая еще споет, сказала: "Мне так хочется жить в такое время, когда вся злоба людская останется только в ритмах музыки, а нам с вами останутся мирное небо над головой и счастливые, здоровые дети", – вспомнила во время концерта Орбакайте и призвала всех любить друг друга, не стесняться говорить о любви.

Сама же Кристина о ней поет уже 30 лет – с тех самых пор, как в 1992-м дебютировала с композицией "Поговорим". Она, и все лучшее, что было спето за эти годы, артистка и собрала в этом шоу, показала удивительный и светлый мир, в котором живет.

Причем два часа Орбакайте отработала исключительно вживую в режиме нон-стоп – и ни разу не ошиблась в ноте, ни разу у нее не сорвалось дыхание, хотя двигается исполнительница очень много. Она – исключительный профессионал, труженица и перфекционист. И вот у кого поучиться той же Ирине Понаровской, которая на этой сцене выступала несколькими днями ранее и не могла попасть в собственную фонограмму 1993 года, шокировав публику.

"Кристина сегодня была в шикарном расположении духа и пела замечательно – такой наполненный, красивый вокал, – хвалит коллегу побывавшая на сольнике Анита Цой. – Отличный, светлый и очень душевный концерт". Среди других звезд, которые пришли поздравить Орбакайте, в зале были певицы Жасмин и Саша Савельева, модельеры Игорь Чапурин и Игорь Гуляев, хореограф Алла Духова, и, конечно, сыновья Кристины – Дени Байсаров и Никита Пресняков. Каждый – с огромным букетом. Каждый – с гордостью за такую потрясающую талантливую мать.

Она достойна.