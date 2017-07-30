Киркоров и Орбакайте пришли на ланч к Вернику

На экваторе фестиваля "Жара" в Баку состоялся звездный ланч "ОК!" Изысканные угощения и обилие звезд первой величины сделали это мероприятие одним из самых гламурных на "Жаре". Гостей у входа встречал Вадим Верник. "Кристуля. почему ты меня бросила? – стал названивать Киркоров Орбакайте, узнав, что та побыла на ланче недолго. – Давай сейчас пообедаем, я тебя приглашаю". А сам он признался, что из-за царящей в Азербайджане жары изменил себе – ни ходил на ни на шопинг, ни в старый город.