Киркоров и Орбакайте пришли на ланч к Вернику

На экваторе фестиваля "Жара" в Баку состоялся звездный ланч "ОК!" Изысканные угощения и обилие звезд первой величины сделали это мероприятие одним из самых гламурных на "Жаре". Гостей у входа встречал Вадим Верник. "Кристуля. почему ты меня бросила? – стал названивать Киркоров Орбакайте, узнав, что та побыла на ланче недолго. – Давай сейчас пообедаем, я тебя приглашаю". А сам он признался, что из-за царящей в Азербайджане жары изменил себе – ни ходил на ни на шопинг, ни в старый город.
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