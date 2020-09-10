Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
10 сентября
Лента новостей
14:13
"Не посмеют кинуть в грязь": Лукашенко крепко вцепился в кресло президента
14:08
Сын онкобольной Заворотнюк свел с ума народ красотой и талантом
14:06
Хоккеист Задоров перенес операцию
14:05
"Как горячая ванна": Васильев не сдержался из-за красавца-мужа Зиминой
13:49
"Почему ты в черном?": как Алла Пугачева встретила звездного дизайнера Игоря Гуляева
13:35
Определились финалисты творческого чемпионата ArtMasters
13:35
"Не получается смириться": оставшийся без отца Басков поделился болью
13:33
Елену Темникову обвинили в подлом обмане
13:32
Андрейченко показала своего 37-летнего сына-вора
13:27
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
13:26
Бывший муж Анохиной угрожает здоровью ее сына
13:21
"Мои дети обречены": Дибров сделал громкое заявление
13:19
Песков отреагировал на слова Помпео об атаке на Навального
13:18
Актер сериала "Очень странные дела" женился на певице с мировым именем
12:55
На Камчатке в озеро упал гидросамолет
12:52
Народ закидал камнями показавшего новую подругу певца Шуру
12:43
Пашаев отомстил пьянице Ефремову за свою покойную семью
12:34
Стирает и наносит новые: у разрисованной Самбурской заподозрили большие проблемы
12:34
Тодоренко впала в истерику из-за обрушившейся на нее череды несчастий
12:31
Меладзе втянули в мерзкий скандал с Гагариной
12:08
"Я жила с Киркоровым и видела его без одежды!": неожиданное признание Гусевой
12:06
Нинидзе назвала Виторгана детской мечтой
11:58
Жена Бичевина из сериала "Содержанки" попала в лапы мошенников
11:51
Томский бизнесмен отказался участвовать в "умном голосовании" Навального
11:44
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
11:42
В России начался подъем заболеваемости COVID-19
11:30
Обнародовано видео с последнего съемочного дня Клюева в "Ворониных"
11:26
Лукашенко высказался о политическом кризисе в Белоруссии: Такое случилось впервые в истории
11:19
В Москве на ТТК столкнулись грузовик и 5 автомобилей
11:13
Решившаяся на ЭКО Наташа Королева сообщила о втором ребенке
11:13
Найдены доказательства: секс-скандал с участием актера из сериала "Слуга народа" набирает обороты
10:51
Уличенные в романе Козловский и Акиньшина проводят время в Турции
10:38
"Вешу 46 килограммов": худющая Мария Погребняк рассказала об анорексии
10:34
Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево
10:26
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
10:08
Это знак! Народ в шоке от мистики в доме больной Заворотнюк
09:59
Увела из семьи: Наташа Королева утерла нос Алле Пугачевой
09:58
Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича
09:57
"Пру как лошадь": дочь Апексимовой откровенно о блате и знаменитых родителях
09:29
Женатого Губерниева сняли за пикантным поцелуем с Семенович
09:18
"Ему там весело": Бледанс о занимающемся сексом с парнями в бане муже
08:57
Стало известно о плачевном состоянии мужа после смерти Валентины Легкоступовой
08:42
Дочь Ефремова в подробностях поведала о чудовищных издевательствах
08:27
Эксперт об обещаниях Лукашенко изменить конституцию: Может пойти по пути Назарбаева
08:01
Алферова забыла надеть штаны: Почему в трусах?
06:04
"Выступаю за приговор": известная певица жестко приложила сердобольных защитников Ефремова
04:02
"Ноги растут не по дням, а по часам": россияне высмеяли Рудковскую
02:00
"Меняет дам со скоростью звука": бывший муж Евгении Лозы показал голые ноги новой пассии
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года
22:03
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Новые выборы и уход Лукашенко: Кремль определился с преемником Батьки – мнение эксперта
После дела Ефремова на карьере адвоката Добровинского поставили крест
Тихановская обратилась за помощью к россиянам: Поддержите белорусов
Референдуму об объединении России и Белоруссии предрекли провал
8 лет тюрьмы: оторопевший от приговора Ефремов схватился за стол
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Шоу-бизнес

"Почему ты в черном?": как Алла Пугачева встретила звездного дизайнера Игоря Гуляева

Алла Пугачева. Фото: пресс-служба
Таких как Игорь Гуляев на западе называют self-made man. Он родился в небольшом казахстанском городке в семье шахтера. И, конечно, никогда и подумать не мог, что его творения будут украшать гардеробы самых ярких звезд – Аллы Пугачевой, Лолиты, Анны Нетребко, Юсифа Айвазова, Филиппа Киркорова, Леры Кудрявцевой, Валерии, Елены Ваенги, Николая Баскова и многих других. Корреспондент "Дни.ру" побывал в бутике у знаменитого дизайнера.
прочитано 516 раз

Игорь, Ваша дебютная коллекция была представлена в конце 2009 года на Неделе моды в Санкт-Петербурге. А кто из звезд появился в наряде Вашего бренда первым?

ПО ТЕМЕ

Гуляев объяснил любовь 70-летней Пугачевой к дерзким мини

Именно в платье появилась певица Слава, так как до этого я создавал только верхнюю одежду. Для выступления на "Золотом граммофоне" я сшил для нее черное вечернее платье, которое очень хорошо помню. Она выпускала песню "Одиночество – сволочь" и я придумал, как мне кажется, очень подходящий образ. А заодно создал образы для ее балета. Словом, сразу было все серьезно. В следующем роскошном платье появилась Лера Кудрявцева на музыкальной премии. С этого времени наш Модный дом стал ассоциироваться как дом, создающий вечерние наряды.

Фото: пресс-служба

Давайте вспомним и звезд мировой величины, которые были замечены в творениях Модного дома IGORGULYAEV.

В изделиях из моей первой коллекции появились Монтсеррат Кабалье, Шерон Стоун, Орнелла Мути, Лара Фабиан, Голди Хоун и, конечно, Уитни Хьюстон. Многие тогда шептались у меня за спиной: "Откуда взялся этот мальчишка? Наверное, кто-то заплатил!" Хотя я пришел в профессию, пройдя серьезную школу в меховой индустрии. Помню, как за несколько месяцев до своей первой коллекции, прилетев в Китай и увидел в витрине одного из модных магазинов копию своего творения. Причем бутик, представляющий копии моих работ, рассказывал своим клиентам, будто эти коллекции создает итальянский дизайнер. Именно в этот момент я понял, что это знак свыше. Раз меня подделывают, значит время начать свою карьеру дизайнера.

Игорь Гуляев и Орнелла Мути. Фото: пресс-служба

Не могу не спросить про Аллу Пугачеву, которая часто появляется в свете в придуманных Вами нарядах. Как и когда Вы с Примадонной познакомились?

Это было еще в Петербурге. В то время я являлся студентом Университета Профсоюзов, а у Аллы Борисовны были сольные концерты. И, конечно же, я не мог пропустить это, являясь большим поклонником творчества Примадонны. Помню, как купил этот билет, помню, как считал минуты до начала концерта. И настолько обнаглел, что во время песни "Молодой человек, пригласите танцевать" выскочил на сцену и пригласил Аллу Борисовну на танец. Даже не понимаю, как охрана меня пропустила к ней. Видимо мое желание было настолько нереальным, что я пронесся как ракета (Смеется). Прошло много лет. Я переехал жить в Москву. И следующую нашу встречу я не мог не запомнить. Это было на юбилее Николая Баскова. Я увидел Примадонну и чуть не потерял дар речи. Алла Борисовна вышла из своей машины в изделии моего Модного дома. Как же мне было приятно! Чуть позже на программе "Фактор А" Филипп Киркоров представил нас друг другу. Я вошел к Алле Борисовне в гримерную. Увидев меня, она сказала: "Там вот ты какой, Гуляев! А почему в черном?" Я не растерялся: "Пугачева научила!" "Наш пацан!" – ответила певица. Я искренне рад, что наши дороги пересеклись!

Уитни Хьюстон была счастлива подарку от Игоря Гуляева. Фото: пресс-служба

В прошлом году, когда Пугачева давала концерты в Москве и Минске, она выходила на сцену в придуманных Вами нарядах. Как они создавались?

Перед своим юбилейным концертом Алла Борисовна позвонила мне и сказала: "Нужен красивый, стильный и удобный образ для концерта в Кремле". Мы обсудили все детали будущего наряда, создали специально ткань, нанесли металлизированное напыление, использовали все современные технологии, чтобы Примадонна выглядела эффектно.

Пугачеву часто осуждают за любовь к коротким юбкам. Как Вы к этому относитесь?

Меня об этом можете даже не спрашивать! Я одобряю любой ее выбор, потому что ей все к лицу. Она – мой главный мотиватор в жизни и образец для подражания. Недавно отшил для нее целую летнюю коллекцию, а выгуливать негде – то лета нет, то мероприятий, то карантин. Алла Борисовна смеется: "Значит, к лету следующего года мы готовы!"

Всегда ли Алла Борисовна бывает довольна тем, что Вы создаете для нее?

Конечно, мы спорим! Конечно, я прислушиваюсь к мнению Примадонны. У нее невероятное чутье и виденье. И, конечно же, опыт. А когда она в моем изделии подходит к зеркалу, я вижу, как у нее горят глаза. В ней живет все та же задорная девчонка. Сколько в ее жизни было этих красивых нарядов, а она все так же радуется, когда видит красоту. Это так круто!

10 сентября 2020, 13:49

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам
Отец рассказал о местонахождении исчезнувшей соратницы Тихановской
Лукашенко: Мы с Путиным можем собачиться по любым вопросам, кроме обороны

Шоу-бизнес

"Почему ты в черном?": как Алла Пугачева встретила звездного дизайнера Игоря Гуляева
"Не получается смириться": оставшийся без отца Басков поделился болью
Елену Темникову обвинили в подлом обмане
Андрейченко показала своего 37-летнего сына-вора

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Бородина не простила Моргенштерну награды "Женщина года": Не хочу просыпаться в этот мир

Артистка негативно отнеслась к подобному
Шоу-бизнес

Утомленную Асмус заплевали: Опять разделась на камеру

В Сети обсуждают новое видео актрисы

Шоу-бизнес

Ночевали раздельно: дело о расчленении Энди Картрайта получило новый виток

Адвокат матери Энди Картрайта раскрыл неизвестные детали
Шоу-бизнес

"Растоптал имя отца и довел маму до инсульта": дочь Мишулина отказалась простить самозванца Еремеева

Наследница актера считает случившееся бесстыдством

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+