"Волосня пришитая болтается": подавшуюся в эксперты по проституции Бузову не признали

Ольга Бузова любит и ценит себя и свой талант. За это ее и критикуют.

Ольга Бузова, кажется, покорила уже все – эстраду, театр, телевидение, соцсети, бизнес... Но как выяснилось, мы знаем о ней не все.

Недавно бывшая ведущая шоу "Дом-2" заявила на всю страну, что она вообще-то еще и писатель уровня чуть ли не Льва Толстого. В доказательство этому Ольга Бузова привела свои посты в соцсетях. Предложения там длинные, запятых много – чем не писательский талант? Кроме того, Бузова работала редактором в журнале "Дом-2" и вела колонку в издании "Русский пионер".

Светский критик Лена Миро пришла в ужас от таких заявлений Ольги Бузовой. В своем ЖЖ она в пух и прах раскритиковала слова поющей ведущей.

"Я когда это ее словесное недержание прочитала, на минуту онемела, у меня слова кончились... Она ведь ничуть не изменилась: как гнала пургу, так и гонит. Только постарела, подурнела, а так все то же самое: даже волосня пришитая болтается", – раскатала Бузову Миро.

Ранее Ольга Бузова во время выступления заявила, что в современном обществе теперь модно быть верным своему возлюбленному, а предательство и проституция – это позор. Поклонники посчитали, что звезда намекает на своего бывшего, блогера Даву, который спутался с певицей Мари Краймбрери.