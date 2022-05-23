"Склонна к агрессивному состоянию": сделано заявление об истеричном поведении сбежавшей Хаматовой

Сразу после того, как началась спецоперация на Украине, народная артистка России Чулпан Хаматова спешно покинула Родину и обосновалась в Латвии, где купила участок и дом. Актриса, которая уже успела весьма нелестно высказаться о своей стране, долго без работы не сидела. Скоро она выйдет на сцену Нового рижского театра. Готовится премьера.
Нумеролог и психолог Фарида Красавкина, изучив данные о Хаматовой, пришла к выводу: артистка получила в Латвии довольно перспективное предложение, и она не смогла от него отказаться. Мол, Чулпан хочет быть любимой, мечтает о признании и стремится жить в роскоши. Согласно дате рождения, актриса грезила о переезде за границу, рассказала эксперт.
А еще, по словам Красавкиной, Хаматова – в душе бунтарь. Актриса якобы не желает жить по законам родной страны, позволяет себе оскорбления в адрес Родины, поскольку считает, что будет счастлива за ее пределами.
"Она склонна к агрессивному и аффективному состоянию. <...> Поведение Хаматовой иногда можно сравнить с истерикой", – сказала нумеролог.
По словам психолога, нельзя сказать наверняка, что именно станет причиной резких изменений в настроении Чулпан Хаматовой. Мол, она довольно быстро может превратиться в холодную личность, эгоистку.