"Шикарная мама!": Предъявившая дитя после родов Орбакайте принимает поздравления

25 мая Кристина Орбакайте отмечает день рождения. В это сложно поверить, но старшей дочери Аллы Пугачевой сегодня исполнился 51 год. Близкие люди, друзья и поклонники поздравляют звезду из разных уголков мира. Поспешила поздравить Кристину Орбакайте и Юлия Проскурякова.
В своем телеграм-канале жена Игоря Николаева опубликовала фото сногсшибательной именинницы и написала трогательные слова.
"Шикарная актриса, женщина, певица, мама и жена!!! Будь счастлива!!! Мы тебя очень любим!" – рассыпалась в поздравлениях Проскурякова.
Фолловеры присоединились к комплиментам в адрес принимающей поздравления именинницы и выразили в комментариях ей слова любви и восхищения. Поклонники сошлись на том, что взрослая дочь Пугачевой – настоящая красотка и в своем возрасте женщина выглядит отлично.
Напомним, что теперь уже 51-летняя Орбакайте является трижды мамой: у певицы два сына и дочь – все от разных отцов. Старший сын певицы – Никита Пресняков только на днях тоже отмечал свой день рождения. 21 мая первенцу звезды исполнился 31 год. По этому случаю Кристина Орбакайте предъявила поклонникам новорожденного сына на архивном фото. Сама певица предстала на снимке опухшей после родов, но при этом очень счастливой.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что неизлечимо больному сыну Кристины Орбакайте осталось 2-3 месяца.