"Я счастливая мать": опухшая после родов Орбакайте предъявила новорожденного

Кристина Орбакайте в личном блоге поделилась волнующим событием.

Знаменитость опубликовала подборку кадров, на которых запечатлен ее новорожденный ребенок. 21 мая Никите Преснякову, старшему сыну артистки, исполнился 31 год.

На одной из фотографий, которые показала Кристина Орбакайте, мальчику от силы несколько дней. Он лежит на руках у матери, которая, судя по всему, довольно сильно опухла после родов. Рядом – счастливый отец Владимир Пресняков – младший.

"Спасибо тебе, я счастливая мать", – подписала трогательное поздравление любимому сыну.

Артистка отметила, что гордится достижениями сына, особенно в этом году. Кристина Орбакайте напомнила, что за последнее время Никита Пресняков громко заявил о себе в российском шоу-бизнесе. Молодой человек появился в разных жанрах – театр, коньки, тв шоу, стрим, рок-группа! Она также пожелала "новорожденному" удачно отыграть сольный концерт, приуроченный к его дню рождения.

Напомним, не так давно Пресняков принял участие в шоу "Детектор". Ему пришлось отвечать на каверзные вопросы ведущего. В начале программы артист отметил, что не любит лгать, поэтому не стал и лукавить, когда его спросили, за сколько он мог бы сняться в эротическом фильме.