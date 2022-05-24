"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца

Никита Пресняков во многом пошел в своих знаменитых родственников и унаследовал большой музыкальный талант. Однако есть у молодого мужчины и одна небольшая особенность, которой нет у других членов его семьи. Дефектолог и клинический психолог Родион Барабанов заметил, что иногда у старшего сына Кристины Орбакайте проскакивает небольшая шепелявость.
В комментарии порталу BLITZ+ специалист заверил, что исправить этот дефект можно даже во взрослом возрасте – было бы желание самого человека. У Преснякова шепелявость присутствует в самой минимальной степени, поэтому ему осталось-то всего пару месяцев поработать со специалистом и все встанет на свои места.
"Уходит на это примерно от двух до трех месяцев," – заявил дефектолог.
По мнению эксперта, особенность старшего сына Кристины Орбакайте может быть как-то связана с двуязычием. Артикуляционная система английского языка может быть в данном случае ведущей и накладываться в некоторой степени на русское произношение.
Напомним, что ранее стало известно о гораздо более серьезной проблеме молодого музыканта. Еще прошлой осенью Никита Пресняков рассказал о том, что у него обнаружили полипы в желчном пузыре. Звездный наследник признался журналистам, что вылечить это нельзя, но можно попытаться остановить с помощью специальной диеты. Если строгий режим питания не поможет неизлечимо больному сыну Кристины Орбакайте, то мужчине придется лечь под нож хирургов.